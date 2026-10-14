W Egipcie oficjalny kurs waluty krajowej wobec dolara amerykańskiego osłabł na zamknięciu notowań 14 października 2026 roku do 53,18 funta za dolara, czyli najniższego poziomu od 19 maja. Według Centralnego Banku Egiptu kurs kupna dolara wynosił 53,04 funta, a kurs sprzedaży — 53,18 funta.

Jak informuje The Rio Times, poprzedniego dnia dolar kosztował 52,90 funta. Tym samym dzienna zmiana kursu wyniosła około 0,5%. Pod koniec dnia państwowe National Bank of Egypt i Banque Misr sprzedawały dolara po 53,15 funta, podczas gdy prywatny Commercial International Bank ustalił kurs sprzedaży na poziomie 53,18 funta.

Sprzedaż długu państwowego i popyt na dolara

14 października zagraniczni inwestorzy byli netto sprzedającymi egipskie bony skarbowe o wartości 5,8 mld funtów, czyli około 109 mln dolarów. Analitycy cytowani przez egipskie media wiążą presję na funta ze wzrostem popytu na dolary z powodu droższych nośników energii, napięć regionalnych i wyższej rentowności amerykańskich obligacji.

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Egipt importuje więcej produktów naftowych, niż eksportuje. Według źródła deficyt handlowy w towarach naftowych w roku finansowym zakończonym w czerwcu wzrósł o 31,5%. Osłabienie funta podnosi koszt importu energii, za który kraj płaci w dolarach.

Czynniki wspierające walutę

Jednocześnie przekazy pieniężne od Egipcjan z zagranicy wzrosły od stycznia do sierpnia o 27,2% — do 33,9 mld dolarów, w porównaniu z 26,6 mld dolarów w analogicznym okresie 2025 roku. Ekspert bankowy Mohamed Abdel Aal oświadczył, że przekazy pieniężne i rekordowe dochody z turystyki powstrzymują gwałtowny spadek kursu. Oczekuje on, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy kurs będzie się wahał w przedziale 52–53 funtów za dolara.

30 lipca Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył siódmy przegląd programu kredytowego Egiptu, co otworzyło temu krajowi dostęp do około 1,5 mld dolarów nowego finansowania. Fundusz wezwał Kair do utrzymania elastycznego kursu walutowego i zwiększania rezerw, a także prognozował inflację na poziomie 16,7% w drugiej połowie 2026 roku.

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