Акции поставщика облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта CoreWeave в среду упали на 16%, тогда как доходность его облигаций с погашением в 2031 и 2032 годах поднялась почти до 15%. Это произошло на фоне усиления опасений инвесторов относительно объемов долга, который технологические компании привлекают для развития ИИ-инфраструктуры, сообщает CNBC.

Доходность облигаций выросла

Доходность к погашению облигаций CoreWeave с купоном 9,625% и сроком погашения в 2032 году составила 14,8%. Для бумаг с купоном 9,75%, которые должны быть погашены в 2031 году, этот показатель составлял около 14,9%.

Рост доходности облигаций означает падение их цены. Соруководитель глобальной стратегии по инструментам с фиксированным доходом Wells Fargo Investment Institute Луис Альварадо отметил, что инвесторы все чаще требуют компенсации за риск. По его словам, период легкого доступа к деньгам, продолжавшийся в течение первых девяти месяцев года, начинает завершаться.

Давление на технологический сектор

Технологический инвестор Чамат Палихапития во вторник вечером обратил внимание в X на рост доходности облигаций CoreWeave 2032 года. Он написал, что показатель достиг 15% и завершил торги на новом максимуме. В ответ генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск написал: «yikes».

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Палихапития также поднял вопрос о том, не создает ли масштабное строительство ИИ-инфраструктуры пузырь на рынке частного кредитования. Он отметил, что, по его мнению, кредиторы устанавливают недостаточную дополнительную премию за риски, связанные с искусственным интеллектом.

Давление распространилось и на другие технологические компании. Акции Oracle в среду потеряли почти 7%, а доходность ее облигаций с купоном 6,25% и погашением в ноябре 2032 года достигла 7,24%. Акции другого поставщика облачной инфраструктуры для ИИ Nebius снизились на 9%, Dell — на 10%. Индекс Nasdaq Composite в тот день потерял 1,4%.

По оценке JPMorgan, гиперскейлеры потратят в этом году на развитие инфраструктуры около 800 млрд долларов, а к 2027 году их ежегодные расходы могут превысить 1 трлн долларов.

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