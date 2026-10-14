人工智能云基础设施供应商CoreWeave的股价周三下跌16%，其2031年和2032年到期债券的收益率升至接近15%。在科技公司为建设人工智能基础设施而承担的债务规模引发投资者日益担忧的背景下，出现了这一情况，CNBC报道。

债券收益率上升

CoreWeave票面利率为9.625%、于2032年到期的债券，其到期收益率为14.8%。对于票面利率为9.75%、将于2031年到期的债券，这一指标约为14.9%。

债券收益率上升意味着其价格下跌。富国银行投资研究所全球固定收益策略联席主管路易斯·阿尔瓦拉多表示，投资者越来越要求获得风险补偿。他表示，今年前九个月持续的资金易得时期正开始结束。

科技行业承压

科技投资者查马斯·帕利哈皮蒂亚周二晚间在X上提到，CoreWeave 2032年债券的收益率正在上升。他写道，该指标达到15%，并在收盘时创下新高。对此，特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克写道：“yikes”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

帕利哈皮蒂亚还提出，大规模建设人工智能基础设施是否正在私人信贷市场形成泡沫的问题。他表示，在他看来，贷款方为与人工智能相关的风险设定的额外风险溢价不足。

压力也蔓延至其他科技公司。甲骨文股价周三下跌近7%，其票面利率为6.25%、于2032年11月到期债券的收益率达到7.24%。另一家人工智能云基础设施供应商Nebius的股价下跌9%，戴尔下跌10%。纳斯达克综合指数当天跌幅为1.4%。

摩根大通估计，超大规模云服务商今年将在基础设施发展上支出约8000亿美元，到2027年，其年度支出可能超过1万亿美元。

关注我们在