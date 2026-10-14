Акції CoreWeave впали на 16%, дохідність облігацій майже 15% — CNBC

Акції постачальника хмарної інфраструктури для штучного інтелекту CoreWeave у середу впали на 16%, тоді як дохідність його облігацій із погашенням у 2031 і 2032 роках піднялася майже до 15%. Це відбулося на тлі посилення побоювань інвесторів щодо обсягів боргу, який технологічні компанії залучають для розбудови ШІ-інфраструктури, повідомляє CNBC.

Дохідність облігацій зросла

Дохідність до погашення облігацій CoreWeave з купоном 9,625% і терміном погашення у 2032 році становила 14,8%. Для паперів із купоном 9,75%, що мають бути погашені у 2031 році, цей показник був близько 14,9%.

Зростання дохідності облігацій означає падіння їхньої ціни. Співкерівник глобальної стратегії з фіксованого доходу Wells Fargo Investment Institute Луїс Альварадо зазначив, що інвестори дедалі більше вимагають компенсації за ризик. За його словами, період легкого доступу до грошей, який тривав упродовж перших дев’яти місяців року, починає завершуватися.

Тиск на технологічний сектор

Технологічний інвестор Чамат Паліхапітія у вівторок увечері звернув увагу в X на зростання дохідності облігацій CoreWeave 2032 року. Він написав, що показник сягнув 15% і завершив торги на новому максимумі. У відповідь генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск написав: «yikes».

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Паліхапітія також порушив питання, чи не створює масштабне будівництво ШІ-інфраструктури бульбашку на ринку приватного кредитування. Він зазначив, що кредитори, на його думку, встановлюють недостатню додаткову премію за ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Тиск поширився й на інші технологічні компанії. Акції Oracle у середу втратили майже 7%, а дохідність її облігацій із купоном 6,25% та погашенням у листопаді 2032 року сягнула 7,24%. Акції іншого постачальника хмарної інфраструктури для ШІ Nebius знизилися на 9%, Dell — на 10%. Індекс Nasdaq Composite того дня втратив 1,4%.

За оцінкою JPMorgan, гіперскейлери цього року витратять на розвиток інфраструктури близько 800 млрд доларів, а до 2027 року їхні щорічні витрати можуть перевищити 1 трлн доларів.

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