Akcje dostawcy infrastruktury chmurowej dla sztucznej inteligencji CoreWeave spadły w środę o 16%, podczas gdy rentowność jego obligacji zapadających w 2031 i 2032 roku wzrosła do niemal 15%. Stało się to w związku z rosnącymi obawami inwestorów dotyczącymi skali zadłużenia, jakie spółki technologiczne zaciągają na rozbudowę infrastruktury AI, informuje CNBC.

Rentowność obligacji wzrosła

Rentowność do wykupu obligacji CoreWeave z kuponem 9,625% i terminem zapadalności w 2032 roku wynosiła 14,8%. W przypadku papierów z kuponem 9,75%, które mają zostać wykupione w 2031 roku, wskaźnik ten wynosił około 14,9%.

Wzrost rentowności obligacji oznacza spadek ich ceny. Luis Alvarado, współszef globalnej strategii instrumentów o stałym dochodzie w Wells Fargo Investment Institute, zaznaczył, że inwestorzy coraz częściej domagają się rekompensaty za ryzyko. Według niego okres łatwego dostępu do pieniędzy, który trwał przez pierwsze dziewięć miesięcy roku, zaczyna dobiegać końca.

Presja na sektor technologiczny

Inwestor technologiczny Chamath Palihapitiya zwrócił we wtorek wieczorem na X uwagę na wzrost rentowności obligacji CoreWeave z 2032 roku. Napisał, że wskaźnik osiągnął 15% i zakończył sesję na nowym maksimum. W odpowiedzi dyrektor generalny Tesli i SpaceX Elon Musk napisał: „yikes”.

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Palihapitiya poruszył również kwestię, czy zakrojona na dużą skalę budowa infrastruktury AI nie tworzy bańki na rynku kredytów prywatnych. Zaznaczył, że jego zdaniem kredytodawcy ustalają zbyt niską dodatkową premię za ryzyka związane ze sztuczną inteligencją.

Presja objęła również inne spółki technologiczne. Akcje Oracle straciły w środę niemal 7%, a rentowność jej obligacji z kuponem 6,25% i terminem zapadalności w listopadzie 2032 roku osiągnęła 7,24%. Akcje innego dostawcy infrastruktury chmurowej dla AI, Nebius, spadły o 9%, a Dell o 10%. Indeks Nasdaq Composite stracił tego dnia 1,4%.

Według szacunków JPMorgan hiperskalerzy wydadzą w tym roku około 800 mld dolarów na rozwój infrastruktury, a do 2027 roku ich roczne wydatki mogą przekroczyć 1 bln dolarów.

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