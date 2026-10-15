14 октября после публикации в США более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции серебро потеряло около 6%, а золото опустилось ниже $4100. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на Kitco.

Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0,6% за месяц и на 3,7% в годовом измерении, тогда как прогноз предусматривал 3,6%. Базовые цены выросли на 2,6% при ожидаемых 2,5%.

Реакция рынка

По данным издания, статистика вызвала рост доходности американских государственных облигаций, укрепление доллара и усилила ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Индекс доллара DXY вырос на 0,34%, примерно до 102,5 пункта.

Золотой фонд GLD снизился на 1,49%, до $375,99. Связанный с серебром фонд SLV упал на 6,11%, до $50,22, а фонд золотодобывающих компаний GDX потерял 4,40%, до $83,40.

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The Rio Times отмечает, что более высокая доходность и более сильный доллар делают драгоценные металлы, не приносящие процентного дохода, менее привлекательными для инвесторов.

Акции добывающих компаний

Акции Pan American Silver, у которой есть рудники в Мексике и Перу, подешевели на 4,94%, до $42,33. Бумаги перуанской Buenaventura потеряли 3,11% и снизились до $30,52.

Мексика является крупнейшим в мире производителем серебра, а Перу входит в тройку ведущих производителей. Издание ожидает, что дальнейшая динамика драгоценных металлов будет зависеть от доходности американских облигаций и курса доллара. Следующими важными данными для рынка должны стать показатели розничных продаж и заявок на пособие по безработице в США, запланированные на 15 октября.

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