14 października, po opublikowaniu w USA wyższych od oczekiwanych danych o inflacji, srebro straciło około 6%, a złoto spadło poniżej 4100 dolarów. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na Kitco.

Indeks cen konsumpcyjnych w USA we wrześniu wzrósł o 0,6% miesiąc do miesiąca i o 3,7% rok do roku, podczas gdy prognoza zakładała 3,6%. Ceny bazowe wzrosły o 2,6% wobec oczekiwanych 2,5%.

Reakcja rynku

Według publikacji statystyki doprowadziły do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji rządowych, umocnienia dolara oraz nasiliły oczekiwania dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Indeks dolara DXY wzrósł o 0,34%, do około 102,5 punktu.

Fundusz złota GLD spadł o 1,49%, do 375,99 dolara. Powiązany ze srebrem fundusz SLV spadł o 6,11%, do 50,22 dolara, a fundusz spółek wydobywających złoto GDX stracił 4,40%, do 83,40 dolara.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

The Rio Times zaznacza, że wyższe rentowności i silniejszy dolar czynią metale szlachetne, które nie przynoszą dochodu odsetkowego, mniej atrakcyjnymi dla inwestorów.

Akcje spółek wydobywczych

Akcje Pan American Silver, która ma kopalnie w Meksyku i Peru, potaniały o 4,94%, do 42,33 dolara. Akcje peruwiańskiej Buenaventury straciły 3,11% i spadły do 30,52 dolara.

Meksyk jest największym na świecie producentem srebra, a Peru należy do trójki czołowych producentów. Publikacja oczekuje, że dalsza dynamika metali szlachetnych będzie zależeć od rentowności amerykańskich obligacji i kursu dolara. Kolejnymi ważnymi danymi dla rynku mają być wskaźniki sprzedaży detalicznej i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, zaplanowane na 15 października.

Czytaj nas na