白银下跌约6%，黄金跌破4100美元——The Rio Times

10月14日，在美国公布高于预期的通胀数据后，白银下跌约6%，黄金跌破4100美元。The Rio Times报道称，消息援引Kitco。

美国9月消费者价格指数环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，而预期为3.6%。核心价格上涨2.6%，预期为2.5%。

市场反应

该报称，这些数据导致美国政府债券收益率上升、美元走强，并强化了市场对美联储进一步收紧货币政策的预期。美元指数DXY上涨0.34%，至约102.5点。

黄金基金GLD下跌1.49%，至375.99美元。与白银挂钩的SLV基金下跌6.11%，至50.22美元，黄金矿业公司基金GDX下跌4.40%，至83.40美元。

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The Rio Times指出，较高的收益率和更强势的美元使不产生利息收入的贵金属对投资者的吸引力下降。

矿业公司股票

在墨西哥和秘鲁拥有矿山的Pan American Silver股价下跌4.94%，至42.33美元。秘鲁Buenaventura的股票下跌3.11%，至30.52美元。

墨西哥是全球最大的白银生产国，秘鲁位列前三大生产国。该报预计，贵金属后续走势将取决于美国债券收益率和美元汇率。市场接下来关注的重要数据将是定于10月15日公布的美国零售销售和失业救济申请数据。

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