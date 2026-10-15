Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost gospodarki Maroka o 4,5% w 2026 roku, po wzroście o 4,9% w 2025 roku. Jednocześnie deficyt na rachunku obrotów bieżących kraju, według szacunków funduszu, wzrośnie z 2,4% PKB w ubiegłym roku do 4,9% PKB w tym roku, czyli do około 9,6 mld dolarów. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na październikowy przegląd światowej gospodarki MFW.

Prognozy MFW

W 2027 roku MFW oczekuje dalszego spowolnienia tempa wzrostu PKB Maroka — do 4,2%. Oba wskaźniki przewyższają prognozowane przez fundusz tempo wzrostu światowej gospodarki: 3,1% w 2026 roku i 3,4% w 2027 roku.

Inflacja w Maroku, według prognozy MFW, wyniesie 0,9% w 2026 roku i 1,4% w 2027 roku. Oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie z 13% w 2025 roku do 12,2% w tym roku, a w 2027 roku — do 11,3%.

Dług brutto sektora publicznego kraju, według szacunków funduszu, pozostanie na poziomie 66,6% PKB w 2026 roku i nieznacznie spadnie do 66,2% PKB w 2027 roku.

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Koszty energii i importu

Bank centralny Maroka, Bank Al-Maghrib, wiąże rozszerzenie deficytu zewnętrznego ze wzrostem cen ropy i importowanych zasobów. Regulator oczekuje, że wydatki kraju na import nośników energii wzrosną w 2026 roku o 28,4% — do 138,1 mld dirhamów, czyli około 14 mld dolarów.

Import sprzętu, według prognozy banku centralnego, wzrośnie o 15,6% w związku z realizacją dużych projektów inwestycyjnych. Bank Al-Maghrib szacuje deficyt na rachunku obrotów bieżących na 4,6% PKB, co jest zbliżone do prognozy MFW.

Rezerwy i prognozy na 2027 rok

Wzrost kosztów importu mają częściowo zrekompensować eksport fosforanów i nawozów, wpływy z turystyki oraz przekazy pieniężne od Marokańczyków z zagranicy. Bank centralny oczekuje wzrostu oficjalnych rezerw walutowych do 502,8 mld dirhamów, czyli około 51 mld dolarów, pod koniec 2026 roku.

Na koniec 2027 roku Bank Al-Maghrib prognozuje rezerwy na poziomie 515,3 mld dirhamów. Według szacunków banku ta kwota wystarczy na około pięć i pół miesiąca importu towarów i usług. MFW i bank centralny oczekują zmniejszenia deficytu na rachunku obrotów bieżących w 2027 roku.

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