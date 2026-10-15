国际货币基金组织预测，摩洛哥经济将在2026年增长4.5%，此前2025年增长4.9%。与此同时，该国经常账户赤字将从去年占GDP的2.4%扩大至今年的4.9%，即约96亿美元，这是该基金的估计。The Rio Times援引IMF 10月《世界经济展望》报道了这一消息。

IMF预测

IMF预计，2027年摩洛哥GDP增速将进一步放缓至4.2%。这两个数字均高于该基金预测的全球经济增长率：2026年为3.1%，2027年为3.4%。

根据IMF预测，摩洛哥2026年通胀率将为0.9%，2027年将为1.4%。失业率预计将从2025年的13%降至今年的12.2%，并在2027年降至11.3%。

根据该基金估计，该国政府总债务将在2026年维持在GDP的66.6%，并在2027年小幅降至GDP的66.2%。

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能源和进口支出

摩洛哥中央银行Bank Al-Maghrib将外部赤字扩大归因于石油和进口资源价格上涨。该监管机构预计，该国2026年能源进口支出将增长28.4%，达到1381亿迪拉姆，约合140亿美元。

根据央行预测，随着大型投资项目的实施，设备进口将增长15.6%。Bank Al-Maghrib估计经常账户赤字为GDP的4.6%，与IMF的预测接近。

储备与2027年预测

磷酸盐和化肥出口、旅游收入以及海外摩洛哥人的汇款预计将部分抵消进口支出的增长。央行预计，到2026年底，官方外汇储备将增至5028亿迪拉姆，约合510亿美元。

Bank Al-Maghrib预测，到2027年底储备将达到5153亿迪拉姆。根据该行估计，这一规模足以覆盖约五个半月的货物和服务进口。IMF和央行预计，2027年经常账户赤字将收窄。

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