Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Марокко на 4,5% в 2026 году после 4,9% в 2025-м. В то же время дефицит текущего счета страны, по оценке фонда, увеличится с 2,4% ВВП в прошлом году до 4,9% ВВП в этом году, или примерно до $9,6 млрд. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на октябрьский обзор мировой экономики МВФ.

Прогнозы МВФ

В 2027 году МВФ ожидает дальнейшего замедления темпов роста ВВП Марокко — до 4,2%. Оба показателя превышают прогнозируемые фондом темпы роста мировой экономики: 3,1% в 2026 году и 3,4% в 2027-м.

Инфляция в Марокко, согласно прогнозу МВФ, составит 0,9% в 2026 году и 1,4% в 2027-м. Уровень безработицы, как ожидается, снизится с 13% в 2025 году до 12,2% в этом году, а в 2027 году — до 11,3%.

Валовой государственный долг страны, по оценке фонда, останется на уровне 66,6% ВВП в 2026 году и несколько снизится до 66,2% ВВП в 2027-м.

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Расходы на энергию и импорт

Центральный банк Марокко Bank Al-Maghrib связывает расширение внешнего дефицита с удорожанием нефти и импортируемых ресурсов. Регулятор ожидает, что расходы страны на импорт энергоносителей в 2026 году вырастут на 28,4% — до 138,1 млрд дирхамов, или около $14 млрд.

Импорт оборудования, согласно прогнозу центробанка, увеличится на 15,6% из-за реализации крупных инвестиционных проектов. Bank Al-Maghrib оценивает дефицит текущего счета в 4,6% ВВП, что близко к прогнозу МВФ.

Резервы и прогнозы на 2027 год

Рост импортных расходов должны частично компенсировать экспорт фосфатов и удобрений, доходы от туризма и переводы марокканцев из-за рубежа. Центробанк ожидает увеличения официальных валютных резервов до 502,8 млрд дирхамов, или примерно $51 млрд, к концу 2026 года.

На конец 2027 года Bank Al-Maghrib прогнозирует резервы на уровне 515,3 млрд дирхамов. Этого объема, по оценке банка, хватит примерно на пять с половиной месяцев импорта товаров и услуг. МВФ и центробанк ожидают сужения дефицита текущего счета в 2027 году.

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