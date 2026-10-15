В Южной Корее базовый фондовый индекс в Сеуле после открытия торгов в четверг снизился на 348,47 пункта, или на 5,8%, — до 5 660,34 пункта по состоянию на 09:15. Резкое падение побудило оператора биржи вскоре после начала сессии ввести механизм sidecar для продаж, сообщает Korea Herald.

Шестая сессия падения

Сеульский фондовый рынок продолжил спад, длящийся уже шестую торговую сессию подряд. На настроения инвесторов повлияли опасения относительно устойчивости бума искусственного интеллекта и инфляции в США, которая превысила ожидания экономистов.

Накануне американские фондовые индексы также завершили торги снижением. S&P 500 потерял 1,11%, а технологический Nasdaq снизился на 1,88%.

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Акции и курс воны

Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой уровень инфляции составил 3,7% против прогнозируемого экономистами роста на 3,6%.

Акции Samsung Electronics подешевели более чем на 6%, а SK hynix — более чем на 8%. Бумаги Hyundai Motor потеряли 4,31%, Hanwha Aerospace — 0,24%, а Celltrion — 1,39%. По состоянию на 09:15 южнокорейская вона торговалась на уровне 1 343,3 воны за доллар США — на 1 вону ниже, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.

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