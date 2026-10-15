Базовий індекс у Сеулі впав на 5,8%, біржа ввела sidecar для продажів — Korea Herald

У Південній Кореї базовий фондовий індекс у Сеулі після відкриття торгів у четвер знизився на 348,47 пункту, або на 5,8%, — до 5 660,34 пункту станом на 09:15. Різке падіння спонукало оператора біржі невдовзі після початку сесії запровадити механізм sidecar для продажів, повідомляє Korea Herald.

Шоста сесія падіння

Сеульський фондовий ринок продовжив спад, який триває шосту торгову сесію поспіль. На настрої інвесторів вплинули побоювання щодо стійкості буму штучного інтелекту та інфляції у США, яка перевищила очікування економістів.

Напередодні американські фондові індекси також завершили торги зі зниженням. S&P 500 втратив 1,11%, а технологічний Nasdaq знизився на 1,88%.

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Акції та курс вони

Індекс споживчих цін у США у вересні зріс на 0,6% порівняно з попереднім місяцем. Річний рівень інфляції становив 3,7% проти прогнозованого економістами зростання на 3,6%.

Акції Samsung Electronics подешевшали більш ніж на 6%, а SK hynix — більш ніж на 8%. Папери Hyundai Motor втратили 4,31%, Hanwha Aerospace — 0,24%, а Celltrion — 1,39%. Станом на 09:15 південнокорейська вона торгувалася на рівні 1 343,3 вони за долар США — на 1 вону нижче, ніж на закритті попередньої торгової сесії.

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