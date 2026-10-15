W Korei Południowej główny indeks giełdowy w Seulu po otwarciu czwartkowej sesji spadł o 348,47 pkt, czyli o 5,8%, do 5 660,34 pkt według stanu na 09:15. Gwałtowny spadek skłonił operatora giełdy do wprowadzenia mechanizmu sidecar dla sprzedaży wkrótce po rozpoczęciu sesji, informuje Korea Herald.

Szósta sesja spadków

Seulski rynek akcji kontynuował spadki trwające już szóstą sesję giełdową z rzędu. Na nastroje inwestorów wpłynęły obawy o trwałość boomu sztucznej inteligencji oraz inflacja w USA, która przekroczyła oczekiwania ekonomistów.

Poprzednią sesję amerykańskie indeksy giełdowe również zakończyły spadkami. S&P 500 stracił 1,11%, a technologiczny Nasdaq spadł o 1,88%.

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Akcje i kurs wona

Indeks cen konsumpcyjnych w USA we wrześniu wzrósł o 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Roczna stopa inflacji wyniosła 3,7%, wobec prognozowanego przez ekonomistów wzrostu o 3,6%.

Akcje Samsung Electronics potaniały o ponad 6%, a SK hynix — o ponad 8%. Walory Hyundai Motor straciły 4,31%, Hanwha Aerospace — 0,24%, a Celltrion — 1,39%. Według stanu na 09:15 won południowokoreański był notowany na poziomie 1 343,3 wona za dolara amerykańskiego, czyli o 1 wona niżej niż na zamknięciu poprzedniej sesji giełdowej.

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