В Пакистане правительство привлекло в общей сложности 685,5 млрд рупий на аукционе казначейских векселей. Основной объем — 417,6 млрд рупий — был привлечен в ходе аукциона, еще 267,9 млрд рупий поступили через неконкурентные заявки. Доходность векселей всех сроков погашения осталась выше учетной ставки Государственного банка Пакистана на уровне 11,5%.

Как сообщает Dawn, это был последний аукцион казначейских векселей перед объявлением следующего решения по денежно-кредитной политике, запланированным на 26 октября.

Доходность шестимесячных бумаг

Ставка по шестимесячным казначейским векселям снизилась на 6 базисных пунктов — до 12,39% против 12,45% на предыдущем аукционе. При этом она была на 89 базисных пунктов выше действующей учетной ставки.

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На предыдущем аукционе доходность шестимесячных векселей выросла на 75 базисных пунктов — с 11,70% до 12,45%. По данным издания, на нынешнем аукционе инвесторы подали заявки на 2,6 трлн рупий, тогда как 1 октября их объем составлял 2,7 трлн рупий.

Спрос банков на государственные бумаги

Инвесторы, преимущественно банки, стремились разместить значительные объемы ликвидности в государственных бумагах, поскольку возможности внутреннего кредитования оцениваются как ограниченные. Финансовые эксперты связывают нежелание инвесторов рисковать с войной в Персидском заливе и политической неопределенностью в стране.

В материале также отмечается, что в первом квартале частный сектор не осуществлял новых заимствований. В 2026 финансовом году объем заимствований частного сектора составил 1,4 трлн рупий, а в 2025 финансовом году — 1 трлн рупий. Банкиры заявили, что большая часть этих средств направлялась на пополнение оборотного капитала, а не на долгосрочные инвестиции.

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