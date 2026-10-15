W Pakistanie rząd pozyskał łącznie 685,5 mld rupii na aukcji bonów skarbowych. Główna kwota — 417,6 mld rupii — została pozyskana podczas aukcji, a kolejne 267,9 mld rupii wpłynęło poprzez oferty niekonkurencyjne. Rentowności bonów o wszystkich terminach zapadalności pozostały wyższe od stopy referencyjnej Banku Państwowego Pakistanu, wynoszącej 11,5%.

Jak informuje Dawn, była to ostatnia aukcja bonów skarbowych przed ogłoszeniem kolejnej decyzji w sprawie polityki pieniężnej, zaplanowanym na 26 października.

Rentowność sześciomiesięcznych papierów

Stopa dla sześciomiesięcznych bonów skarbowych spadła o 6 punktów bazowych — do 12,39%, wobec 12,45% na poprzedniej aukcji. Jednocześnie była o 89 punktów bazowych wyższa od obowiązującej stopy referencyjnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na poprzedniej aukcji rentowność sześciomiesięcznych bonów wzrosła o 75 punktów bazowych — z 11,70% do 12,45%. Według publikacji inwestorzy złożyli na obecnej aukcji oferty o wartości 2,6 bln rupii, podczas gdy 1 października ich wartość wyniosła 2,7 bln rupii.

Popyt banków na papiery rządowe

Inwestorzy, głównie banki, dążyli do ulokowania znacznych wolumenów płynności w papierach rządowych, ponieważ możliwości kredytowania krajowego są oceniane jako ograniczone. Eksperci finansowi wiążą niechęć inwestorów do podejmowania ryzyka z wojną w Zatoce Perskiej oraz niepewnością polityczną w kraju.

W materiale zaznaczono również, że w pierwszym kwartale sektor prywatny nie zaciągał nowych pożyczek. W roku fiskalnym 2026 wartość zadłużenia sektora prywatnego wyniosła 1,4 bln rupii, a w roku fiskalnym 2025 — 1 bln rupii. Bankierzy powiedzieli, że większość tych środków przeznaczano na uzupełnienie kapitału obrotowego, a nie na inwestycje długoterminowe.

Czytaj nas na