巴基斯坦在国库券拍卖中筹集6855亿卢比——Dawn

巴基斯坦政府在国库券拍卖中共筹集6855亿卢比。其中，4176亿卢比通过拍卖筹集，另有2679亿卢比来自非竞争性投标。所有期限票据的收益率仍高于巴基斯坦国家银行11.5%的政策利率。

据Dawn报道，这是在定于10月26日公布下一次货币政策决定前的最后一次国库券拍卖。

六个月期证券收益率

六个月期国库券利率下降6个基点，至12.39%，而此前一次拍卖为12.45%。同时，这一利率比现行政策利率高89个基点。

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在此前一次拍卖中，六个月期票据收益率上升75个基点，从11.70%升至12.45%。该报称，投资者在本次拍卖中提交了2.6万亿卢比的投标，而10月1日的投标额为2.7万亿卢比。

银行对政府证券的需求

投资者主要是银行，它们寻求将大量流动性配置于政府证券，因为国内信贷机会被认为有限。金融专家将投资者不愿冒险与波斯湾战争以及该国的政治不确定性联系起来。

报道还指出，私营部门在第一季度没有进行新的借款。2026财年，私营部门借款额为1.4万亿卢比，2025财年为1万亿卢比。银行家表示，这些资金大部分被用于补充营运资金，而非长期投资。

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