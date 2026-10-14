В США чистая прибыль Bank of America в третьем квартале снизилась на 17% — до $6,93 млрд, или $0,91 на акцию. На финансовый результат второго по объему активов банка страны повлиял штраф в размере $1,2 млрд, наложенный Министерством финансов США, сообщает Anadolu Agency.

Влияние штрафа на прибыль

Штраф снизил прибыль банка на $0,17 в расчете на акцию. Без учета этого платежа показатель составил бы $1,08 на акцию, однако и он оказался ниже рыночных ожиданий.

Выручка Bank of America, рассчитанная по методу полного налогового эквивалента, в третьем квартале достигла $30,12 млрд. Этот результат также был ниже рыночных ожиданий.

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Внимание к внутреннему контролю

Банк опубликовал квартальную отчетность на следующий день после сообщения Министерства финансов США о штрафе. Это привлекло внимание к системе управления рисками и внутреннего контроля банка.

Квартальные результаты Bank of America вышли после смешанных отчетов JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo. У JPMorgan Chase прибыль на акцию и выручка также оказались ниже ожиданий аналитиков.

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