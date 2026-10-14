W Stanach Zjednoczonych zysk netto Bank of America w trzecim kwartale zmniejszył się o 17% — do 6,93 mld dolarów, czyli 0,91 dolara na akcję. Na wynik finansowy drugiego pod względem aktywów banku w kraju wpłynęła grzywna w wysokości 1,2 mld dolarów nałożona przez Departament Skarbu USA, informuje Anadolu Agency.

Wpływ grzywny na zysk

Grzywna obniżyła zysk banku o 0,17 dolara na akcję. Bez uwzględnienia tej płatności wskaźnik wyniósłby 1,08 dolara na akcję, jednak również był niższy od oczekiwań rynkowych.

Przychody Bank of America, obliczone metodą pełnego ekwiwalentu podatkowego, osiągnęły w trzecim kwartale 30,12 mld dolarów. Wynik ten również był niższy od oczekiwań rynkowych.

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Uwaga na kontrolę wewnętrzną

Bank opublikował raport kwartalny dzień po informacji Departamentu Skarbu USA o grzywnie. Zwróciło to uwagę na system zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej banku.

Wyniki kwartalne Bank of America opublikowano po mieszanych raportach JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup i Wells Fargo. W JPMorgan Chase zysk na akcję i przychody również okazały się niższe od oczekiwań analityków.

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