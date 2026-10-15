一批持有面值约22亿美元塞内加尔国际债券的投资者以书面形式警告该国当局，不要可能削减债务本金。据The Rio Times报道，信中称，此举可能会显著拖延债务重组谈判。

债券持有人的立场

该集团持有面值22亿美元的债券，而塞内加尔国际债务证券总额为52亿美元。这约占所有此类债务的42%。该信是对政府向最大债权人团体询问其谈判原则性条件的回应。

据塞内加尔媒体报道，该集团的财务顾问为Alvarez & Marsal，法律顾问为美国律师事务所White & Case。同时，该信本身尚未公开，参与谈判的公司也未证实报道中所述的立场。

重组计划

9月1日，塞内加尔经济、财政和规划部提出了PTDS公共债务处置计划。政府打算采用更新后的G20共同框架机制，并与所有外部债权人同时进行谈判。以非洲金融共同体法郎计价的债务未被纳入该计划，因为区域市场是国家重要的融资来源。

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10月6日，国际货币基金组织工作人员举行了塞内加尔代表与外部债权人的首次线上会议。据当地媒体报道，达喀尔预计在12月前达成原则性协议。

国际货币基金组织项目

国际货币基金组织工作人员已与塞内加尔就一项规模约22亿美元的新扩展信贷安排达成工作人员层面协议。该项目启动需要获得基金组织执行董事会批准。该国政府预计最早在11月收到首笔付款。

据塞内加尔当局数据，预算赤字从2024年占国内生产总值的13.4%降至2025年的6.4%。与此同时，政府预计经济增长将从2025年的6.7%放缓至2026年的2.7%。

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