W Argentynie indeks giełdowy S&P Merval wzrósł 13 października 2026 roku o 1,45%, do 2 869 151 punktów, podczas pierwszej sesji po dniu świątecznym. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na dane Rava Bursátil.

Inflacja i rynek walutowy

Krajowy instytut statystyczny INDEC podał, że ceny konsumpcyjne we wrześniu wzrosły o 1,9% w ujęciu miesięcznym. W sierpniu wskaźnik wynosił 1,7%, a roczna inflacja we wrześniu osiągnęła 33,4%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych składników cen, wyniosła 1,7%.

Hurtowy kurs dolara spadł o 0,3%, do 1512,50 peso, co było najniższym poziomem od 17 września. Jednocześnie kurs nieoficjalnego „niebieskiego” dolara wzrósł o 10 peso, do 1550 peso.

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Akcje, obligacje i rezerwy

Mimo wzrostu indeksu dolarowe obligacje skarbowe średnio potaniały. Indeks ryzyka kraju JPMorgan wzrósł o pięć punktów, do 597 punktów bazowych.

Wśród argentyńskich kwitów depozytowych w Nowym Jorku ADR-y IRSA wzrosły o 3,19%, Central Puerto o 2,65%, a BBVA Argentina o 1,11%. Jednocześnie ADR-y YPF straciły 0,35%, Telecom Argentina 0,41%, a Loma Negra 0,70%.

Według publikacji bank centralny Argentyny kupił około 291 mln dolarów, a rezerwy międzynarodowe brutto wzrosły o 138 mln dolarów, do 49,84 mld dolarów.

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