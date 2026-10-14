В Аргентине фондовый индекс S&P Merval 13 октября 2026 года вырос на 1,45% — до 2 869 151 пункта в первую торговую сессию после праздничного дня. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на данные Rava Bursátil.

Инфляция и валютный рынок

Национальный статистический институт INDEC сообщил, что потребительские цены в сентябре выросли на 1,9% в месячном выражении. В августе показатель составлял 1,7%, а годовая инфляция в сентябре достигла 33,4%. Базовая инфляция, не учитывающая нестабильные компоненты цен, составила 1,7%.

Оптовый курс доллара снизился на 0,3% — до 1512,50 песо, что стало самым низким уровнем с 17 сентября. В то же время курс неофициального «голубого» доллара вырос на 10 песо, до 1550 песо.

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Акции, облигации и резервы

Несмотря на рост индекса, долларовые суверенные облигации в среднем подешевели. Индекс странового риска JPMorgan вырос на пять пунктов, до 597 базисных пунктов.

Среди аргентинских депозитарных расписок в Нью-Йорке ADR IRSA подорожали на 3,19%, Central Puerto — на 2,65%, а BBVA Argentina — на 1,11%. В то же время ADR YPF потеряли 0,35%, Telecom Argentina — 0,41%, а Loma Negra — 0,70%.

По данным издания, центральный банк Аргентины приобрел около 291 млн долларов, а валовые международные резервы выросли на 138 млн долларов — до 49,84 млрд долларов.

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