在阿根廷，S&P Merval股票指数于2026年10月13日上涨1.45%，在假期后的首个交易日升至2,869,151点。The Rio Times报道，消息援引Rava Bursátil的数据。

通胀和外汇市场

国家统计机构INDEC表示，9月份消费者价格环比上涨1.9%。8月份该指标为1.7%，而9月份年通胀率达到33.4%。不包括价格波动较大成分的核心通胀率为1.7%。

美元批发汇率下跌0.3%，至1,512.50比索，为9月17日以来的最低水平。与此同时，非官方“蓝色”美元汇率上涨10比索，至1,550比索。

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股票、债券和储备

尽管该指数上涨，以美元计价的主权债券平均下跌。摩根大通国家风险指数上涨5点，至597个基点。

在纽约交易的阿根廷存托凭证中，IRSA ADR上涨3.19%，Central Puerto上涨2.65%，BBVA Argentina上涨1.11%。与此同时，YPF ADR下跌0.35%，Telecom Argentina下跌0.41%，Loma Negra下跌0.70%。

据该媒体报道，阿根廷中央银行购买了约2.91亿美元，国际总储备增加1.38亿美元，至498.4亿美元。

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