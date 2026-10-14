Аргентинський S&P Merval зріс на 1,45%, інфляція — 1,9% — The Rio Times

В Аргентині фондовий індекс S&P Merval 13 жовтня 2026 року зріс на 1,45% — до 2 869 151 пункту в першу торговельну сесію після святкового дня. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на дані Rava Bursátil.

Інфляція та валютний ринок

Національний статистичний інститут INDEC повідомив, що споживчі ціни у вересні зросли на 1,9% у місячному вимірі. У серпні показник становив 1,7%, а річна інфляція у вересні сягнула 33,4%. Базова інфляція, що не враховує нестабільні компоненти цін, становила 1,7%.

Оптовий курс долара знизився на 0,3% — до 1512,50 песо, що стало найнижчим рівнем із 17 вересня. Водночас курс неофіційного «блакитного» долара зріс на 10 песо, до 1550 песо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Акції, облігації та резерви

Попри підвищення індексу, доларові суверенні облігації в середньому подешевшали. Індекс ризику країни JPMorgan зріс на п’ять пунктів, до 597 базисних пунктів.

Серед аргентинських депозитарних розписок у Нью-Йорку ADR IRSA подорожчали на 3,19%, Central Puerto — на 2,65%, а BBVA Argentina — на 1,11%. Водночас ADR YPF втратили 0,35%, Telecom Argentina — 0,41%, а Loma Negra — 0,70%.

За даними видання, центральний банк Аргентини придбав близько 291 млн доларів, а валові міжнародні резерви зросли на 138 млн доларів — до 49,84 млрд доларів.

Читай нас у