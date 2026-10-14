沙特阿拉伯财政大臣穆罕默德·阿尔贾丹已同意将其担任国际货币基金组织国际货币与金融委员会（IMFC）主席的任期延长一年。他目前的三年任期将于2027年1月3日届满。

据Asharq Al-Awsat报道，委员会成员请求阿尔贾丹再留任一年，他已同意。国际货币基金组织指出，这一决定将确保委员会工作的连续性，并保持推进其重点优先事项的势头，其中包括正在进行的重要改革。

主席任期

阿尔贾丹于2024年1月4日起被选为IMFC主席，任期三年。委员会成员对他的领导表示感谢，并称延长其任期将有助于维持在优先领域和改革方面的工作。

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委员会的作用

国际货币与金融委员会是国际货币基金组织理事会在政策问题上的主要咨询机构。该委员会由财政部长和中央银行行长组成，他们审议与基金组织及国际货币和金融体系有关的关键问题。

委员会有25名成员，与国际货币基金组织执行董事会的构成相对应。每个向执行董事会选派执行董事的国家或国家集团，都会任命一名代表加入IMFC。委员会通常每年举行两次会议——一次是在春季会议期间，另一次是在秋季，与国际货币基金组织和世界银行年会一同举行。

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