Міністр фінансів Аль-Джадаан ще рік очолюватиме комітет МВФ — Asharq Al-Awsat

Міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан погодився продовжити на один рік повноваження голови Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC) Міжнародного валютного фонду. Його чинний трирічний термін спливає 3 січня 2027 року.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, члени комітету звернулися до Аль-Джадаана з проханням залишитися на посаді ще на рік, і він погодився. У МВФ зазначили, що рішення має забезпечити безперервність роботи комітету та зберегти темп у просуванні його ключових пріоритетів, зокрема важливих реформ, які тривають.

Термін головування

Аль-Джадаана обрали головою IMFC на три роки, починаючи з 4 січня 2024 року. Члени комітету висловили вдячність за його керівництво та заявили, що продовження мандата допоможе підтримати роботу над пріоритетними напрямами й реформами.

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Роль комітету

Міжнародний валютно-фінансовий комітет є головним дорадчим органом Ради керуючих МВФ з питань політики. До його складу входять міністри фінансів і керівники центральних банків, які розглядають ключові питання, що стосуються Фонду та міжнародної валютно-фінансової системи.

Комітет налічує 25 членів відповідно до складу Виконавчої ради МВФ. Кожна країна або група країн, яка обирає виконавчого директора до ради, призначає свого представника до IMFC. Зазвичай комітет проводить засідання двічі на рік — під час Весняних зустрічей, а також восени разом зі щорічними зборами МВФ і Світового банку.

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