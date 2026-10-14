Minister finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Al-Jadaan zgodził się przedłużyć o rok swoją kadencję na stanowisku przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Walutowego i Finansowego (IMFC) Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jego obecna trzyletnia kadencja wygasa 3 stycznia 2027 roku.

Jak informuje Asharq Al-Awsat, członkowie komitetu poprosili Al-Jadaana, aby pozostał na stanowisku jeszcze przez rok, na co wyraził zgodę. MFW zaznaczył, że decyzja ma zapewnić ciągłość prac komitetu i utrzymać tempo realizacji jego kluczowych priorytetów, w tym ważnych trwających reform.

Kadencja przewodniczącego

Al-Jadaan został wybrany przewodniczącym IMFC na trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się 4 stycznia 2024 roku. Członkowie komitetu wyrazili wdzięczność za jego przywództwo i oświadczyli, że przedłużenie mandatu pomoże utrzymać prace nad priorytetowymi obszarami i reformami.

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Rola komitetu

Międzynarodowy Komitet Walutowy i Finansowy jest głównym organem doradczym Rady Gubernatorów MFW w kwestiach polityki. W jego skład wchodzą ministrowie finansów i prezesi banków centralnych, którzy rozpatrują kluczowe kwestie dotyczące Funduszu oraz międzynarodowego systemu walutowego i finansowego.

Komitet liczy 25 członków, zgodnie ze składem Rady Wykonawczej MFW. Każde państwo lub grupa państw, które wybierają dyrektora wykonawczego do rady, wyznaczają swojego przedstawiciela do IMFC. Komitet zazwyczaj obraduje dwa razy w roku — podczas Spotkań Wiosennych oraz jesienią, wraz z dorocznymi spotkaniami MFW i Banku Światowego.

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