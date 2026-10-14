Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан согласился продлить на один год полномочия председателя Международного валютно-финансового комитета (IMFC) Международного валютного фонда. Его действующий трехлетний срок истекает 3 января 2027 года.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, члены комитета попросили Аль-Джадаана остаться на посту еще на год, и он согласился. В МВФ отметили, что решение должно обеспечить непрерывность работы комитета и сохранить темпы продвижения его ключевых приоритетов, включая важные продолжающиеся реформы.

Срок председательства

Аль-Джадаан был избран председателем IMFC на трехлетний срок, начиная с 4 января 2024 года. Члены комитета выразили благодарность за его руководство и заявили, что продление мандата поможет поддержать работу по приоритетным направлениям и реформам.

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Роль комитета

Международный валютно-финансовый комитет является главным консультативным органом Совета управляющих МВФ по вопросам политики. В его состав входят министры финансов и руководители центральных банков, которые рассматривают ключевые вопросы, касающиеся Фонда и международной валютно-финансовой системы.

Комитет насчитывает 25 членов в соответствии с составом Исполнительного совета МВФ. Каждая страна или группа стран, избирающая исполнительного директора в совет, назначает своего представителя в IMFC. Обычно комитет проводит заседания дважды в год — во время Весенних встреч, а также осенью вместе с ежегодными собраниями МВФ и Всемирного банка.

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