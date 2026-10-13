В США президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что после возможного еще одного повышения процентной ставки в 2026 году не видит необходимости в дополнительных повышениях в 2027-м. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на интервью чиновника Bloomberg News.

Уильямс сказал, что не изменил своего мнения относительно целесообразности еще одного повышения ставки в этом году. В то же время, по его словам, сейчас нет оснований полагать, что Федеральной резервной системе потребуется делать больше.

Расхождения с рыночными ожиданиями

Оценка Уильямса отличается от настроений участников рынка фьючерсов на ставку федеральных фондов. По данным CME FedWatch на вторник, трейдеры преимущественно ожидали как минимум одного повышения в 2027 году. Последние торги оценивали примерно в 90% вероятность того, что к концу 2027 года ставка овернайт будет как минимум на полпроцентного пункта выше текущего уровня.

Позиция главы ФРБ Нью-Йорка также не совпадает с прогнозами части членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который определяет процентные ставки. В то же время она соответствует мнению большинства: восемь из 18 чиновников, предоставивших прогноз на 2027 год, ожидают одного дополнительного повышения после еще одного шага в этом году. Уильямс является постоянным членом комитета с правом голоса.

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Ожидания по инфляции

ФРС в сентябре впервые с 2023 года повысила ставку. В протоколах заседаний чиновники указывали на планы еще одного повышения, не уточняя сроков. Следующие заседания центрального банка запланированы на конец октября и декабрь.

Уильямс подчеркнул, что прогноз на следующий год будет зависеть от новых данных, поскольку на экономику влияют различные факторы. Он призвал сосредоточиться на базовых тенденциях инфляции на фоне ценовых шоков, связанных с энергоносителями и искусственным интеллектом.

По его оценке, инфляция в 2027 году будет близка к целевому уровню ФРС в 2% в годовом выражении. Индекс цен расходов на личное потребление, которому ФРС отдает предпочтение, в августе вырос на 3,4% за 12 месяцев, а без учета продовольствия и энергоносителей — на 3%. Уильямс считает, что дезинфляционные факторы сохраняются, а инфляция в следующем году должна существенно замедлиться.

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