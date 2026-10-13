W Stanach Zjednoczonych prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams oświadczył, że po możliwej jeszcze jednej podwyżce stóp procentowych w 2026 roku nie widzi potrzeby dalszych podwyżek w 2027 roku. CNBC poinformowało, powołując się na wywiad urzędnika dla Bloomberg News.

Williams powiedział, że nie zmienił zdania co do zasadności jeszcze jednej podwyżki stóp w tym roku. Jednocześnie zaznaczył, że obecnie nie ma podstaw, by uważać, iż Rezerwa Federalna będzie musiała zrobić więcej.

Rozbieżności z oczekiwaniami rynku

Ocena Williamsa różni się od nastrojów uczestników rynku kontraktów futures na stopę funduszy federalnych. Według danych CME FedWatch z wtorku traderzy przeważnie oczekiwali co najmniej jednej podwyżki w 2027 roku. Ostatnie transakcje wyceniały na około 90% prawdopodobieństwo, że pod koniec 2027 roku stopa overnight będzie co najmniej o pół punktu procentowego wyższa od obecnego poziomu.

Stanowisko prezesa Fed w Nowym Jorku nie pokrywa się również z prognozami części członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, który ustala stopy procentowe. Jednocześnie jest zgodne z poglądem większości: ośmiu z 18 urzędników, którzy przedstawili prognozy na 2027 rok, oczekuje jednej dodatkowej podwyżki po kolejnym ruchu w tym roku. Williams jest stałym członkiem komitetu z prawem głosu.

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Oczekiwania dotyczące inflacji

Fed we wrześniu po raz pierwszy od 2023 roku podniósł stopy. W protokołach posiedzeń urzędnicy wskazywali na plany jeszcze jednej podwyżki, nie precyzując terminu. Kolejne posiedzenia banku centralnego zaplanowano na koniec października i grudzień.

Williams podkreślił, że prognoza na przyszły rok będzie zależeć od nowych danych, ponieważ na gospodarkę wpływają różne czynniki. Wezwał do skupienia się na bazowych trendach inflacyjnych w obliczu szoków cenowych związanych z energią i sztuczną inteligencją.

Według jego oceny inflacja w 2027 roku będzie bliska celowi Fed wynoszącemu 2% w ujęciu rocznym. Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą, preferowany przez Fed, wzrósł w sierpniu o 3,4% w ciągu 12 miesięcy, a po wyłączeniu żywności i energii — o 3%. Williams uważa, że czynniki dezinflacyjne utrzymują się, a inflacja w przyszłym roku powinna istotnie spowolnić.

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