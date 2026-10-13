在美国，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示，在2026年可能再加息一次后，他认为2027年没有必要进一步加息。CNBC报道称，该消息援引了这名官员接受彭博新闻社采访时的表态。

威廉姆斯表示，他并未改变对今年再加息一次是否适当的看法。与此同时，他说，目前没有理由认为美联储需要采取更多行动。

与市场预期存在分歧

威廉姆斯的评估不同于联邦基金利率期货市场参与者的情绪。根据周二的CME FedWatch数据，交易员大多预计2027年至少会加息一次。最新交易定价显示，到2027年底，隔夜利率至少比当前水平高出0.5个百分点的概率约为90%。

纽约联储主席的立场也与部分联邦公开市场委员会成员的预测不一致，该委员会负责决定利率。不过，这一立场与多数人的观点相符：在为2027年提供预测的18名官员中，有8人预计，在今年再采取一次行动后还将额外加息一次。威廉姆斯是该委员会拥有投票权的常任成员。

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通胀预期

美联储9月自2023年以来首次加息。官员们在会议纪要中表示计划再加息一次，但未说明时间。该央行下一次会议安排在10月底和12月举行。

威廉姆斯强调，明年的预测将取决于新数据，因为多种因素正在影响经济。他呼吁在与能源和人工智能相关的价格冲击背景下，关注通胀的基本趋势。

他估计，2027年的通胀率将接近美联储按年计算2%的目标。美联储偏好的个人消费支出价格指数在8月的12个月内上涨3.4%，剔除食品和能源后上涨3%。威廉姆斯认为，通胀回落因素仍然存在，明年的通胀应会显著放缓。

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