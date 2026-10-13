在泰国曼谷，国际货币基金组织警告称，政府债券收益率存在急剧且无序上涨的风险。国际货币基金组织表示，公共债务增加、通胀回升以及与人工智能相关的公司积极借款，是市场承压的原因，CNBC报道。

债务和通胀加剧风险

该基金在最新的《全球金融稳定报告》中表示，主权债券市场的风险已经恶化。大量债务以及各国政府需要定期为其债务进行再融资，使市场更容易受到财政和通胀冲击的影响。

多个发达经济体的政府债券收益率已升至数十年来的高点。国际货币基金组织列举的因素包括中东冲突导致能源价格上涨，以及市场预期各国央行将为应对通胀采取更紧缩的货币政策。

该基金评估认为，由于主权债券在金融体系中发挥关键作用，收益率的急剧上升可能带来严重后果。更高的贴现率可能降低资产价值，包括与人工智能相关的资产；同时还可能降低被用作抵押品的政府证券价值。

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资本竞争与对冲基金头寸

国际货币基金组织还注意到，人工智能领域公司的债务借款快速增长。超大规模云服务商在全球投资级债券发行中的占比，已从2024年的不足1%升至10%。

此类发行中相当一部分的到期日更长，它们与政府债券争夺投资者资金。同时，国际货币基金组织指出，这不一定是收益率上升的主要原因。

该基金将对冲基金在交易美国国债中的杠杆列为另一项脆弱性来源。这类基金在美国政府债券市场中的份额，已从2022年的约4%升至2025年的约9%。尽管部分头寸已经平仓，且未对回购市场造成明显压力，但保留的杠杆可能引发无序的头寸平仓。

国际货币基金组织表示，美国、欧洲和英国的流动性指标目前仍保持稳定，市场运行也依然有序。同时，该基金呼吁政府债务管理者鉴于再融资风险延长借款期限。

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