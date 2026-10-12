在美国，克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克表示，为了将通胀降至2%的目标水平，可能需要采取更严格的货币政策。她还主张快速且渐进地调整利率，CNBC报道。

渐进式利率调整

拥有美联储公开市场委员会投票权的哈马克表示，在可能的情况下，相比等待并冒着需要进行更大幅度调整的风险，较快地进行较小调整更为合适。她称，限制性货币政策适合及时将通胀率拉回2%。

这位官员在全美商业经济协会年度会议上发表了讲话。她的言论是在美联储官员于9月会议纪要中提及可能再次加息之后发表的，但官员们未说明作出该决定的时间。

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通胀与预期

根据个人消费支出价格指数，8月通胀率按年计算为3.4%。美联储特别关注的核心指标不计入波动较大的食品和能源价格，较一年前上涨3%。

哈马克指出，通胀压力的广泛性意味着，年度价格涨幅回到2%需要时间。她强调，尽管通胀率超过目标水平已逾五年，长期通胀预期仍保持良好锚定。同时，她表示，持续高通胀的每一个月都会增加通胀思维在经济中固化的风险。

上个月，美联储三年来首次上调利率。根据CME FedWatch的数据，交易员预计在下一次会议上维持利率不变的概率超过78%，而在12月举行的年内最后一次会议上加息的概率接近88%。

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