В США глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для снижения инфляции до целевого уровня в 2% может потребоваться более жёсткая денежно-кредитная политика. Она также выступила за быстрые и постепенные корректировки ставок, сообщает CNBC.

Постепенные изменения ставок

Хэммак, которая имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, сказала, что при возможности целесообразнее проводить небольшие изменения относительно быстро, чем ждать и рисковать необходимостью более масштабной корректировки. По её словам, ограничительная денежно-кредитная политика уместна для своевременного возвращения инфляции к 2%.

Чиновница выступила на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономистов-бизнеса. Её комментарии прозвучали после того, как чиновники указали в протоколе сентябрьского заседания ФРС на возможность нового повышения ставок, не уточнив сроки такого решения.

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Инфляция и ожидания

По данным индекса цен личных потребительских расходов, в августе инфляция в годовом выражении составила 3,4%. Базовый показатель, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и которому ФРС уделяет особое внимание, вырос на 3% по сравнению с годом ранее.

Хэммак отметила, что широта инфляционного давления означает: возвращение годового роста цен к 2% потребует времени. Она подчеркнула, что долгосрочные инфляционные ожидания оставались хорошо закреплёнными, несмотря на превышение инфляцией целевого уровня более пяти лет. В то же время, по её словам, каждый месяц устойчиво высокой инфляции увеличивает риск закрепления инфляционного мышления в экономике.

В прошлом месяце ФРС повысила процентные ставки впервые за три года. По данным CME FedWatch, трейдеры оценивали вероятность сохранения ставок без изменений на ближайшем заседании более чем в 78%, а вероятность повышения на последнем заседании года в декабре — почти в 88%.

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