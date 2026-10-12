W Stanach Zjednoczonych prezeska Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack oświadczyła, że do obniżenia inflacji do docelowego poziomu 2% może być potrzebna bardziej restrykcyjna polityka pieniężna. Opowiedziała się również za szybkimi i stopniowymi korektami stóp, poinformowała CNBC.

Stopniowe zmiany stóp

Hammack, która ma prawo głosu w Komitecie Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej, powiedziała, że jeśli jest to możliwe, bardziej właściwe jest dokonywanie mniejszych zmian stosunkowo szybko niż czekanie i ryzykowanie konieczności większej korekty. Według niej restrykcyjna polityka pieniężna jest odpowiednia, aby terminowo przywrócić inflację do 2%.

Urzędniczka wystąpiła na dorocznym spotkaniu National Association for Business Economics. Jej komentarze padły po tym, jak urzędnicy wskazali w protokole z wrześniowego posiedzenia Fed na możliwość kolejnej podwyżki stóp, nie precyzując terminu takiej decyzji.

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Inflacja i oczekiwania

Według indeksu cen wydatków konsumpcyjnych inflacja w sierpniu wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym. Wskaźnik bazowy, który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii oraz któremu Fed poświęca szczególną uwagę, wzrósł o 3% w porównaniu z rokiem wcześniej.

Hammack zaznaczyła, że szeroki zakres presji inflacyjnej oznacza, iż powrót rocznego wzrostu cen do 2% będzie wymagał czasu. Podkreśliła, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostawały dobrze zakotwiczone, mimo że inflacja przekraczała poziom docelowy przez ponad pięć lat. Jednocześnie, jak powiedziała, każdy miesiąc utrzymującej się wysokiej inflacji zwiększa ryzyko zakorzenienia się myślenia inflacyjnego w gospodarce.

W ubiegłym miesiącu Fed podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od trzech lat. Według CME FedWatch traderzy oceniali prawdopodobieństwo pozostawienia stóp bez zmian na najbliższym posiedzeniu na ponad 78%, a prawdopodobieństwo podwyżki na ostatnim posiedzeniu roku w grudniu na niemal 88%.

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