Президентка ФРБ Клівленда Геммак допустила підвищення ставок — CNBC

У США президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак заявила, що для зниження інфляції до цільового рівня 2% може знадобитися жорсткіша монетарна політика. Вона також виступила за швидкі та поступові коригування ставок, повідомляє CNBC.

Поступові зміни ставок

Геммак, яка має право голосу в Комітеті з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи, сказала, що за можливості доцільніше здійснювати менші зміни відносно швидко, ніж чекати та ризикувати потребою у масштабнішій корекції. За її словами, обмежувальна монетарна політика є доречною для своєчасного повернення інфляції до 2%.

Посадовиця виступила на щорічній зустрічі Національної асоціації економістів-бізнесу. Її коментарі пролунали після того, як у протоколі вересневого засідання ФРС посадовці вказали на можливість нового підвищення ставок, не уточнивши строків такого рішення.

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Інфляція та очікування

За даними індексу цін особистих споживчих витрат, у серпні інфляція у річному вимірі становила 3,4%. Базовий показник, який не враховує мінливі ціни на продукти харчування та енергоносії і якому ФРС приділяє особливу увагу, зріс на 3% порівняно з роком раніше.

Геммак зазначила, що широта інфляційного тиску означає: повернення річного зростання цін до 2% потребуватиме часу. Вона наголосила, що довгострокові інфляційні очікування залишалися добре закріпленими, попри перевищення цільового рівня інфляції понад п'ять років. Водночас, за її словами, кожен місяць стійко високої інфляції збільшує ризик закріплення в економіці інфляційного мислення.

Минулого місяця ФРС підвищила процентні ставки вперше за три роки. За даними CME FedWatch, трейдери оцінювали ймовірність збереження ставок без змін на найближчому засіданні більш ніж у 78%, а імовірність підвищення на останньому засіданні року в грудні — майже у 88%.

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