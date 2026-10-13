泰国允许设立和交易加密货币ETF——《曼谷邮报》

泰国证券交易委员会出台了允许设立和交易与加密货币挂钩的交易所交易基金的规则。新机制旨在扩大投资机会，并规定了投资者保护要求，《曼谷邮报》报道。

仅限比特币和以太坊

在初始阶段，加密货币ETF只能投资于比特币和以太坊。资产筛选将考虑其流动性、市场认可度、网络安全性和投资者保护。

此类基金必须采用被动投资策略。在每个财年内，它们必须将对单一加密货币的平均净敞口维持在净资产价值的至少80%。计划推出此类基金的资产管理公司必须确认其人员、运营系统和服务提供商已准备就绪。

基金的加密资产必须由获得许可并受委员会监管的数字资产托管机构保管。ETF只能获准在泰国证券交易所上市和交易。

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对投资者和中介机构的要求

规则还要求披露有关投资结构、基金运作机制、服务提供商以及特定产品风险的信息。交易开始前，投资者必须接受风险告知并确认其理解相关风险。

经纪公司必须促进客户资产的适当配置，并警示客户避免将投资过度集中于数字资产。根据现行针对通过数字资产运营商借款购买加密货币的限制，购买加密货币ETF的保证金贷款将被禁止。

新规则还允许泰国共同基金和私募基金投资于在该国设立的加密货币ETF。此前，它们只能投资外国加密货币ETF，而现有投资限额保持不变。在第一阶段，与境外加密货币ETF相关的产品将不被允许，其中包括此类基金的存托凭证。

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