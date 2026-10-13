W Tajlandii Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wprowadziła przepisy zezwalające na tworzenie i handel funduszami giełdowymi powiązanymi z kryptowalutami. Nowy mechanizm ma rozszerzyć możliwości inwestycyjne i przewiduje wymogi dotyczące ochrony inwestorów, informuje Bangkok Post.

Tylko Bitcoin i Ethereum

Na początkowym etapie kryptowalutowe ETF-y będą mogły inwestować wyłącznie w Bitcoin i Ethereum. Przy wyborze aktywów uwzględnia się ich płynność, uznanie na rynku, bezpieczeństwo sieci oraz ochronę inwestorów.

Takie fundusze muszą stosować pasywne strategie inwestycyjne. W każdym roku finansowym muszą utrzymywać średnią ekspozycję netto na jedną kryptowalutę na poziomie co najmniej 80% wartości aktywów netto. Spółki zarządzające aktywami, które planują uruchomienie takich funduszy, muszą potwierdzić gotowość personelu, systemów operacyjnych i dostawców usług.

Kryptoaktywa funduszy muszą być przechowywane przez licencjonowanych depozytariuszy aktywów cyfrowych nadzorowanych przez Komisję. ETF-y mogą zostać dopuszczone do notowań i obrotu wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych Tajlandii.

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Wymogi dla inwestorów i pośredników

Przepisy wymagają również ujawniania informacji o strukturze inwestycji, mechanizmach działania funduszy, dostawcach usług oraz ryzykach właściwych dla danego produktu. Przed rozpoczęciem handlu inwestorzy muszą zapoznać się z ryzykiem i potwierdzić, że je rozumieją.

Firmy brokerskie muszą wspierać odpowiednią alokację aktywów klientów i ostrzegać ich przed nadmierną koncentracją inwestycji w aktywach cyfrowych. Kredyty marżowe na zakup kryptowalutowych ETF-ów będą zakazane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi pożyczania środków na zakup kryptowalut za pośrednictwem operatorów aktywów cyfrowych.

Nowe przepisy zezwalają również tajskim funduszom inwestycyjnym i prywatnym na lokowanie środków w kryptowalutowych ETF-ach utworzonych w kraju. Wcześniej mogły one inwestować wyłącznie w zagraniczne kryptowalutowe ETF-y, a obowiązujące limity inwestycyjne pozostały bez zmian. Na pierwszym etapie nie będą dozwolone produkty powiązane z zagranicznymi krypto-ETF-ami, w tym kwity depozytowe na takie fundusze.

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