В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам ввела правила, разрешающие создание и торговлю биржевыми фондами, привязанными к криптовалютам. Новый механизм должен расширить инвестиционные возможности и предусматривает требования по защите инвесторов, сообщает Bangkok Post.

Только Bitcoin и Ethereum

На начальном этапе криптовалютные ETF смогут инвестировать только в Bitcoin и Ethereum. При отборе активов учитываются их ликвидность, признание на рынке, безопасность сети и защита инвесторов.

Такие фонды должны применять пассивные инвестиционные стратегии. В течение каждого финансового года они должны поддерживать среднюю чистую экспозицию к одной криптовалюте на уровне не менее 80% чистой стоимости активов. Компании по управлению активами, планирующие запуск таких фондов, должны подтвердить готовность персонала, операционных систем и поставщиков услуг.

Криптоактивы фондов должны храниться у лицензированных кастодианов цифровых активов, находящихся под надзором Комиссии. ETF могут быть допущены к листингу и торговле только на Фондовой бирже Таиланда.

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Требования для инвесторов и посредников

Правила также требуют раскрывать информацию о структуре инвестиций, механизмах работы фондов, поставщиках услуг и рисках конкретного продукта. Перед началом торговли инвесторы должны ознакомиться с рисками и подтвердить, что понимают их.

Брокерские компании должны содействовать надлежащему распределению активов клиентов и предостерегать их от чрезмерной концентрации вложений в цифровых активах. Маржинальные займы для покупки криптовалютных ETF будут запрещены в соответствии с действующими ограничениями на заимствования для приобретения криптовалют через операторов цифровых активов.

Новые правила также позволяют тайским взаимным и частным фондам вкладывать средства в криптовалютные ETF, созданные в стране. Ранее они могли инвестировать только в иностранные криптовалютные ETF, при этом действующие инвестиционные лимиты остались без изменений. На первом этапе не будут разрешены продукты, связанные с зарубежными крипто-ETF, в том числе депозитарные расписки на такие фонды.

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