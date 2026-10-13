W Bangkoku w Tajlandii Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł przed ryzykiem gwałtownego i nieuporządkowanego wzrostu rentowności obligacji skarbowych. MFW wskazał rosnący dług publiczny, powrót inflacji oraz aktywne zadłużanie się spółek związanych ze sztuczną inteligencją jako przyczyny presji na rynek, informuje CNBC.

Dług i inflacja zwiększają ryzyko

W nowym Raporcie o globalnej stabilności finansowej fundusz stwierdził, że ryzyko na rynku obligacji skarbowych się pogorszyło. Znaczna skala zadłużenia oraz potrzeba regularnego refinansowania zobowiązań przez państwa sprawiają, że rynek jest bardziej podatny na wstrząsy fiskalne i inflacyjne.

Rentowności obligacji skarbowych w wielu gospodarkach rozwiniętych wzrosły już do poziomów najwyższych od kilku dekad. Wśród czynników MFW wymienił wzrost cen energii w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz oczekiwania na bardziej restrykcyjną politykę pieniężną banków centralnych w odpowiedzi na inflację.

Według funduszu gwałtowny wzrost rentowności może mieć poważne konsekwencje ze względu na kluczową rolę obligacji skarbowych w systemie finansowym. Może on obniżyć wartość aktywów poprzez wyższe stopy dyskontowe, w tym aktywów związanych ze sztuczną inteligencją, a także zmniejszyć wartość papierów skarbowych wykorzystywanych jako zabezpieczenie.

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Konkurencja o kapitał i pozycje funduszy hedgingowych

MFW zwrócił również uwagę na szybki wzrost finansowania dłużnego spółek z sektora sztucznej inteligencji. Udział hiperskalerów w globalnej emisji obligacji o ratingu inwestycyjnym wzrósł z mniej niż 1% w 2024 roku do 10%.

Takie emisje, z których znaczna część ma dłuższy termin zapadalności, konkurują z obligacjami skarbowymi o środki inwestorów. Jednocześnie MFW zaznaczył, że niekoniecznie jest to główna przyczyna wzrostu rentowności.

Fundusz wskazał dźwignię finansową funduszy hedgingowych w handlu amerykańskimi obligacjami skarbowymi jako odrębne źródło podatności. Udział takich funduszy na rynku amerykańskich obligacji skarbowych wzrósł z około 4% w 2022 roku do około 9% w 2025 roku. Chociaż część pozycji została już zamknięta bez zauważalnej presji na rynek repo, utrzymująca się dźwignia może doprowadzić do nieuporządkowanego zamykania pozycji.

MFW poinformował, że wskaźniki płynności w Stanach Zjednoczonych, Europie i Wielkiej Brytanii pozostają obecnie stabilne, a funkcjonowanie rynków jest uporządkowane. Jednocześnie fundusz wezwał zarządzających długiem publicznym do wydłużania terminów zapadalności pożyczek ze względu na ryzyko refinansowania.

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