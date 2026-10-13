Komitet ds. petycji Zgromadzenia Narodowego Kenii zalecił zmianę ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi z 2012 roku, aby zobowiązać Skarb Państwa do utworzenia i prowadzenia aktualnego, kompleksowego rejestru długu publicznego. Ma on obejmować dane dotyczące kosztów obsługi długu.

Jak informuje Nation Kenya, komitet proponuje, aby w ciągu 90 dni od przedstawienia jego raportu Skarb przekazał Zgromadzeniu Narodowemu odpowiednie zmiany w ustawie i powiązanych z nią przepisach. Posłowie zalecili również wzmocnienie udziału społeczeństwa i współpracy z zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu średnioterminowej strategii zarządzania długiem oraz innych kluczowych dokumentów, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dług przekracza ustalony poziom odniesienia

Komitet wskazał, że dług publiczny Kenii przekracza ustawowo określony poziom odniesienia wynoszący 55% PKB w wartości bieżącej. Według Parlamentarnego Biura Budżetowego na kwiecień 2026 roku łączny dług publiczny kraju przekraczał 12,86 bln szylingów, czyli 69,4% PKB. W 2014 roku wynosił około 2,4 bln szylingów.

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Dług krajowy szacowano na 7,19 bln szylingów, co stanowiło około 56% całkowitego długu publicznego, natomiast dług zagraniczny — na 5,67 bln szylingów, czyli około 44%.

Odrzucono dwuletnią przerwę w zaciąganiu pożyczek

Komitet nie poparł żądania zawartego w petycji dotyczącego 24-miesięcznego wstrzymania zaciągania pożyczek. W raporcie stwierdzono, że taka przerwa mogłaby wywołać znaczne wstrząsy makroekonomiczne. Zamiast tego Skarbowi Państwa zalecono ścisłe przestrzeganie celu zadłużenia na poziomie 55% PKB do października 2028 roku oraz kontynuowanie konsolidacji fiskalnej po osiągnięciu tego poziomu.

Deficyt budżetowy Kenii na rok finansowy 2025/2026 szacowano na około 1,2 bln szylingów. Koszty obsługi długu publicznego w roku finansowym 2026/2027 prognozuje się na około 2,31 bln szylingów. Komitet podkreślił, że dostępne dane dotyczące długu są rozproszone w kilku raportach, co utrudnia niezależnym użytkownikom uzyskanie pełnych i terminowych informacji.

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