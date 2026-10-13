Premier Singapuru Wong przeciw osłabieniu waluty — CNBC

Premier Singapuru Lawrence Wong sprzeciwił się osłabianiu dolara singapurskiego w celu zwiększenia konkurencyjności. Na konferencji Asia Future Forward w Singapurze powiedział, że silna i stabilna waluta powinna odzwierciedlać fundamenty gospodarcze kraju oraz pomagać ograniczać importowaną inflację, informuje CNBC.

Stabilność zamiast dewaluacji

Podczas rozmowy z dyrektor generalną DBS Tan Su Shan Wong z humorem zareagował na sugestie dotyczące możliwego obniżenia kursu walutowego. Zapytał, czy rzeczywiście proponuje mu się obniżenie kursu wymiany, aby uczynić kraj bardziej konkurencyjnym.

Według premiera politykę pieniężną niezależnie prowadzi Monetary Authority of Singapore. W przeciwieństwie do większości dużych banków centralnych, które wpływają na warunki finansowe głównie za pomocą stóp procentowych, singapurski regulator prowadzi politykę poprzez kurs walutowy.

Monetary Authority zarządza kursem dolara singapurskiego względem koszyka walut głównych partnerów handlowych kraju, pozwalając mu wahać się w granicach niepublicznego korytarza. Takie podejście wiąże się z dużą zależnością Singapuru od handlu międzynarodowego i importu.

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Wpływ na ceny i eksporterów

Silniejszy dolar singapurski pomaga łagodzić koszt importowanych towarów i usług, zwłaszcza w okresach podwyższonej światowej inflacji. Jednocześnie sprawia, że towary i usługi wytwarzane w Singapurze są droższe dla zagranicznych nabywców oraz zwiększa presję na eksporterów.

Od początku roku dolar singapurski umocnił się o prawie 0,4% względem dolara amerykańskiego. Wong przyznał, że firmy eksportowe muszą uwzględniać to wraz z innymi kosztami prowadzenia działalności, ponieważ Singapur nie jest najtańszą lokalizacją w Azji Południowo-Wschodniej.

Stawianie na możliwości gospodarki

Zdaniem Wonga kraj nie może konkurować wyłącznie ceną. Zauważył, że biznes nie szuka najtańszych miejsc do działalności, lecz możliwości, stabilności i przewidywalności.

Singapur rozwija ekosystemy przemysłowe, które łączą korporacje transnarodowe, lokalnych dostawców, możliwości badawcze i wykwalifikowanych pracowników. Według premiera konkurencyjność kraju zależy od wartości, jaką może on zaoferować firmom, a nie od przewagi kosztowej.

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