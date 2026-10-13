Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг выступил против ослабления сингапурского доллара ради повышения конкурентоспособности. На конференции Asia Future Forward в Сингапуре он заявил, что сильная и стабильная валюта должна отражать экономические фундаментальные показатели страны и помогать сдерживать импортированную инфляцию, сообщает CNBC.

Стабильность вместо девальвации

Во время разговора с генеральным директором DBS Тан Су Шань Вонг с юмором отреагировал на предположения о возможном снижении валютного курса. Он спросил, действительно ли ему предлагают снизить обменный курс, чтобы сделать страну более конкурентоспособной.

По словам премьера, денежно-кредитную политику независимо проводит Денежно-кредитное управление Сингапура. В отличие от большинства крупных центральных банков, которые преимущественно влияют на финансовые условия через процентные ставки, сингапурский регулятор проводит политику через валютный курс.

Денежно-кредитное управление управляет курсом сингапурского доллара по отношению к корзине валют основных торговых партнеров страны, позволяя ему колебаться в пределах непубличного коридора. Такой подход связан с высокой зависимостью Сингапура от международной торговли и импорта.

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Влияние на цены и экспортеров

Более сильный сингапурский доллар помогает смягчать стоимость импортируемых товаров и услуг, в частности в периоды повышенной мировой инфляции. В то же время он делает произведенные в Сингапуре товары и услуги более дорогими для зарубежных покупателей и усиливает давление на экспортеров.

С начала года сингапурский доллар укрепился почти на 0,4% по отношению к доллару США. Вонг признал, что компаниям-экспортерам приходится учитывать это наряду с другими расходами на ведение бизнеса, поскольку Сингапур не является самой дешевой локацией в Юго-Восточной Азии.

Ставка на возможности экономики

По мнению Вонга, страна не может конкурировать только ценой. Он отметил, что бизнес ищет не самые дешевые места для работы, а возможности, стабильность и предсказуемость.

Сингапур развивает промышленные экосистемы, объединяющие транснациональные корпорации, местных поставщиков, исследовательские возможности и квалифицированных работников. По словам премьера, конкурентоспособность страны зависит от ценности, которую она может предложить компаниям, а не от преимущества в расходах.

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