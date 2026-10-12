В Италии крупные банки и крупнейшие энергетические компании, которые в этом году получили значительную прибыль, внесут вклад в бюджетный пакет на 2027 год. Об этом 12 октября в Риме заявил министр экономики Джанкарло Джорджетти, сообщает ANSA English.

Прибыль компаний

ANSA English отмечает, что значительную прибыль банки и энергетические компании получили именно в этом году. Министр говорил о крупных банках и крупных компаниях энергетического сектора, которые, согласно его заявлению, должны внести вклад в бюджетный пакет.

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Ответ министра

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, попросит ли правительство банки и энергетические компании внести вклад. Джорджетти заявил, что вклад внесут все, кто сейчас имеет возможность это сделать. Его ответ касался участия субъектов, способных присоединиться к бюджетному пакету на 2027 год.

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