Комитет по петициям Национальной ассамблеи Кении рекомендовал внести изменения в Закон об управлении государственными финансами 2012 года, чтобы обязать Национальное казначейство создать и поддерживать актуальный комплексный реестр государственного долга. В него должны войти данные о расходах на обслуживание долга.

Как сообщает Nation Kenya, комитет предлагает, чтобы в течение 90 дней после представления его отчета Казначейство внесло в Национальную ассамблею соответствующие изменения в закон и связанные с ним нормативные акты. Депутаты также рекомендовали усилить участие общественности и взаимодействие с заинтересованными сторонами при подготовке среднесрочной стратегии управления долгом и других ключевых документов, в частности через социальные сети.

Долг превышает установленный ориентир

Комитет отметил, что государственный долг Кении превышает установленный законом ориентир в 55% ВВП в текущей стоимости. По данным Парламентского бюджетного офиса, по состоянию на апрель 2026 года совокупный государственный долг страны превышал 12,86 трлн шиллингов, или 69,4% ВВП. В 2014 году он составлял около 2,4 трлн шиллингов.

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Внутренний долг оценивался в 7,19 трлн шиллингов, что составляло примерно 56% общего объема государственного долга, а внешний — в 5,67 трлн шиллингов, или около 44%.

От двухлетней паузы в заимствованиях отказались

Комитет не поддержал требование петиции о 24-месячном прекращении заимствований. В отчете указано, что такая пауза могла бы вызвать значительные макроэкономические потрясения. Вместо этого Национальному казначейству рекомендовали строго придерживаться целевого показателя долга на уровне 55% ВВП к октябрю 2028 года и продолжать фискальную консолидацию после достижения этого уровня.

Дефицит бюджета Кении на 2025/2026 финансовый год оценивался примерно в 1,2 трлн шиллингов. Расходы на обслуживание государственного долга в 2026/2027 финансовом году прогнозируются на уровне около 2,31 трлн шиллингов. Комитет подчеркнул, что имеющиеся данные о долге разбросаны по нескольким отчетам, из-за чего независимым пользователям сложно получать полную и своевременную информацию.

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