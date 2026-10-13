肯尼亚国民议会请愿委员会建议修订2012年《公共财政管理法》，要求国家财政部建立并维护一份最新的综合公共债务登记册。其中应包括债务偿还成本数据。

据Nation Kenya报道，该委员会提议，财政部应在提交该委员会报告后的90天内，向国民议会提交对该法律及相关法规的相应修正案。议员们还建议，在制定中期债务管理战略及其他关键文件时，加强公众参与和与利益相关方的互动，包括通过社交媒体进行互动。

债务超过既定基准

委员会指出，肯尼亚公共债务以现值计算已超过法律规定的占国内生产总值55%的基准。根据议会预算办公室的数据，截至2026年4月，该国公共债务总额超过12.86万亿先令，占国内生产总值的69.4%。2014年，这一数额约为2.4万亿先令。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国内债务估计为7.19万亿先令，约占公共债务总额的56%；外债为5.67万亿先令，约占44%。

拒绝暂停借款两年

委员会未支持请愿书中提出的暂停借款24个月的要求。报告指出，这样的暂停可能引发严重的宏观经济冲击。委员会转而建议国家财政部严格遵守到2028年10月将债务降至国内生产总值55%的目标，并在达到这一水平后继续进行财政整顿。

肯尼亚2025/2026财年的预算赤字估计约为1.2万亿先令。预计2026/2027财年公共债务偿还成本约为2.31万亿先令。委员会强调，现有债务数据分散在多份报告中，令独立用户难以获得完整且及时的信息。

关注我们在