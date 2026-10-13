国际货币基金组织警告称，与人工智能相关公司的股票价值可能下跌，这可能危及全球金融体系的稳定。据《卫报》报道，该基金将AI公司的高估值及其不断增长的债务列为金融体系风险上升的原因之一。

AI市场调整风险

国际货币基金组织在其半年度《全球金融稳定报告》中指出，与人工智能相关资产价值调整的后果可能具有全球性。除美国外，亚洲市场可能最为脆弱。英国和欧元区对这一情景的敏感性可能较低，但这些地区持有美国资产投资的投资者也可能遭受损失。

国际货币基金组织将AI市场可能出现的下滑列为稳定面临的三大关键风险之一，另外两项是政府借款成本上升和大规模网络攻击的威胁。该基金认为，这些因素可能在近期导致金融条件急剧收紧和市场动荡。

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债务与投资集中度

该基金关注到大型科技公司之间的相互关联，以及用于为AI投资融资的大量借款。国际货币基金组织评估认为，这一领域的投资或盈利能力减弱，可能导致相关资产价格调整。高债务水平、投资集中以及行业公司之间的循环融资机制可能加剧这一调整。

Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia和Tesla这七家科技公司目前占标普500指数的35%以上，而十年前其占比为12%。过去两年，它们的合计市值增长了50%以上。

国际货币基金组织还警告称，建设AI基础设施的公司进行的大规模投资可能超过技术成功推广所需的水平，而经济效应可能低于预期。过去三年，该基金记录了大型AI基础设施供应商与实力较弱的AI公司之间价值3000亿美元的交易，并附带6500亿美元的债务融资，以换取未来1.4万亿美元的财务承诺。

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