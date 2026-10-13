Международный валютный фонд предупредил, что возможное падение стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, способно поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы. Как сообщает The Guardian, фонд назвал высокие оценки ИИ-компаний и рост их задолженности одной из причин повышенных рисков для финансовой системы.

Риск коррекции на рынке ИИ

В своем полугодовом докладе о глобальной финансовой стабильности МВФ отметил, что последствия коррекции стоимости активов, связанных с искусственным интеллектом, могут иметь глобальный характер. Помимо США, наиболее уязвимыми могут оказаться азиатские рынки. Великобритания и еврозона потенциально менее чувствительны к такому сценарию, однако инвесторы из этих регионов, имеющие вложения в американские активы, также могут понести потери.

МВФ отнес возможный спад на рынке ИИ к трем ключевым рискам для стабильности наряду с ростом стоимости государственных заимствований и угрозой масштабной кибератаки. По мнению фонда, эти факторы могут в ближайшей перспективе вызвать резкое ужесточение финансовых условий и потрясения на рынках.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Долги и концентрация инвестиций

Фонд обратил внимание на взаимосвязи крупных технологических компаний и значительные объемы заимствований, используемых для финансирования инвестиций в ИИ. Ослабление инвестиций или прибыльности в этой сфере, по оценке МВФ, может привести к коррекции цен на связанные активы. Ее способны усилить высокий уровень долга, концентрация инвестиций и механизмы циклического финансирования между компаниями отрасли.

Семь технологических компаний — Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla — сейчас составляют более 35% индекса S&P 500, тогда как десять лет назад их доля равнялась 12%. Их совокупная рыночная капитализация за последние два года выросла более чем на 50%.

МВФ также предупредил, что масштабные инвестиции компаний, создающих инфраструктуру для ИИ, могут оказаться больше, чем необходимо для успешного распространения технологии, а экономический эффект — ниже ожиданий. За последние три года фонд зафиксировал сделки на $300 млрд между крупными поставщиками ИИ-инфраструктуры и более слабыми ИИ-компаниями, дополненные $650 млрд долгового финансирования в обмен на будущие финансовые обязательства на $1,4 трлн.

Читай нас в