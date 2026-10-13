Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że możliwy spadek wartości akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją może zagrozić stabilności światowego systemu finansowego. Jak informuje The Guardian, fundusz wskazał wysokie wyceny spółek AI i rosnące ich zadłużenie jako jedną z przyczyn podwyższonego ryzyka dla systemu finansowego.

Ryzyko korekty na rynku AI

W swoim półrocznym raporcie o globalnej stabilności finansowej MFW zaznaczył, że skutki korekty wartości aktywów związanych ze sztuczną inteligencją mogą mieć charakter globalny. Poza Stanami Zjednoczonymi najbardziej narażone mogą być rynki azjatyckie. Wielka Brytania i strefa euro są potencjalnie mniej wrażliwe na taki scenariusz, jednak inwestorzy z tych regionów posiadający inwestycje w aktywa amerykańskie również mogą ponieść straty.

MFW zaliczył możliwy spadek na rynku AI do trzech kluczowych zagrożeń dla stabilności, obok wzrostu kosztów pożyczek rządowych i groźby cyberataku na dużą skalę. Zdaniem funduszu czynniki te mogą w najbliższej perspektywie doprowadzić do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych i wstrząsów na rynkach.

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Zadłużenie i koncentracja inwestycji

Fundusz zwrócił uwagę na powiązania między dużymi firmami technologicznymi oraz znaczne wolumeny pożyczek wykorzystywanych do finansowania inwestycji w AI. Osłabienie inwestycji lub rentowności w tej dziedzinie może, według oceny MFW, doprowadzić do korekty cen powiązanych aktywów. Może ją nasilić wysoki poziom zadłużenia, koncentracja inwestycji oraz mechanizmy cyklicznego finansowania między spółkami z branży.

Siedem firm technologicznych — Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla — stanowi obecnie ponad 35% indeksu S&P 500, podczas gdy dziesięć lat temu ich udział wynosił 12%. Ich łączna kapitalizacja rynkowa wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 50%.

MFW ostrzegł również, że inwestycje na dużą skalę firm tworzących infrastrukturę dla AI mogą okazać się większe, niż jest to potrzebne do pomyślnego upowszechnienia technologii, a efekt gospodarczy może być niższy od oczekiwań. W ciągu ostatnich trzech lat fundusz odnotował transakcje o wartości 300 mld dolarów między dużymi dostawcami infrastruktury AI a słabszymi firmami AI, uzupełnione finansowaniem dłużnym w wysokości 650 mld dolarów w zamian za przyszłe zobowiązania finansowe o wartości 1,4 bln dolarów.

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