MFW: spadek akcji AI zagraża stabilności finansowej — The Guardian
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że możliwy spadek wartości akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją może zagrozić stabilności światowego systemu finansowego. Jak informuje The Guardian, fundusz wskazał wysokie wyceny spółek AI i rosnące ich zadłużenie jako jedną z przyczyn podwyższonego ryzyka dla systemu finansowego.
Ryzyko korekty na rynku AI
W swoim półrocznym raporcie o globalnej stabilności finansowej MFW zaznaczył, że skutki korekty wartości aktywów związanych ze sztuczną inteligencją mogą mieć charakter globalny. Poza Stanami Zjednoczonymi najbardziej narażone mogą być rynki azjatyckie. Wielka Brytania i strefa euro są potencjalnie mniej wrażliwe na taki scenariusz, jednak inwestorzy z tych regionów posiadający inwestycje w aktywa amerykańskie również mogą ponieść straty.
MFW zaliczył możliwy spadek na rynku AI do trzech kluczowych zagrożeń dla stabilności, obok wzrostu kosztów pożyczek rządowych i groźby cyberataku na dużą skalę. Zdaniem funduszu czynniki te mogą w najbliższej perspektywie doprowadzić do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych i wstrząsów na rynkach.
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Zadłużenie i koncentracja inwestycji
Fundusz zwrócił uwagę na powiązania między dużymi firmami technologicznymi oraz znaczne wolumeny pożyczek wykorzystywanych do finansowania inwestycji w AI. Osłabienie inwestycji lub rentowności w tej dziedzinie może, według oceny MFW, doprowadzić do korekty cen powiązanych aktywów. Może ją nasilić wysoki poziom zadłużenia, koncentracja inwestycji oraz mechanizmy cyklicznego finansowania między spółkami z branży.
Siedem firm technologicznych — Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla — stanowi obecnie ponad 35% indeksu S&P 500, podczas gdy dziesięć lat temu ich udział wynosił 12%. Ich łączna kapitalizacja rynkowa wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 50%.
MFW ostrzegł również, że inwestycje na dużą skalę firm tworzących infrastrukturę dla AI mogą okazać się większe, niż jest to potrzebne do pomyślnego upowszechnienia technologii, a efekt gospodarczy może być niższy od oczekiwań. W ciągu ostatnich trzech lat fundusz odnotował transakcje o wartości 300 mld dolarów między dużymi dostawcami infrastruktury AI a słabszymi firmami AI, uzupełnione finansowaniem dłużnym w wysokości 650 mld dolarów w zamian za przyszłe zobowiązania finansowe o wartości 1,4 bln dolarów.