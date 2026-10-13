新加坡总理黄循财反对为了提升竞争力而削弱新加坡元。他在新加坡举行的Asia Future Forward会议上表示，强势且稳定的货币应反映该国的经济基本面，并有助于抑制输入性通胀，CNBC报道。

稳定而非贬值

在与星展银行首席执行官陈淑珊交谈时，黄循财幽默地回应了有关可能下调汇率的猜测。他问道，是否真的有人建议他降低汇率，以使该国更具竞争力。

总理表示，新加坡金融管理局独立实施货币政策。与大多数主要央行主要通过利率影响金融条件不同，新加坡监管机构通过汇率实施政策。

新加坡金融管理局管理新加坡元相对于该国主要贸易伙伴货币篮子的汇率，允许其在一个非公开区间内波动。这种做法与新加坡对国际贸易和进口的高度依赖有关。

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对价格和出口商的影响

较强的新加坡元有助于缓解进口商品和服务的成本，尤其是在全球通胀高企时期。与此同时，它使新加坡生产的商品和服务对海外买家而言更加昂贵，并加大了出口商的压力。

自年初以来，新加坡元兑美元已升值近0.4%。黄循财承认，出口企业必须将此与其他经营成本一并考虑，因为新加坡并非东南亚成本最低的地点。

押注经济机遇

黄循财认为，该国不能仅靠价格竞争。他指出，企业寻找的并非成本最低的经营地点，而是机遇、稳定性和可预测性。

新加坡正在发展工业生态系统，将跨国公司、本地供应商、研究能力和熟练劳动力结合起来。总理表示，该国的竞争力取决于其能够为企业提供的价值，而非成本优势。

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